İstanbul’un Sultangazi ilçesinde bir telefon mağazasında yaşanan hırsızlık olayı pes dedirtti. Yeni telefon almak istediğini söyleyerek mağazaya gelen şüpheli, denemek için aldığı yaklaşık 30 bin lira değerindeki cep telefonuyla dükkândan kaçtı. İş yeri sahibinin şikâyeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatılırken hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Önce Telefonları İnceledi, Sonra Geri Döndü

Olay, 24 Kasım Salı günü saat 18.00 sıralarında Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Gevera Yusuf'a ait telefon mağazasına gelen şüpheli, kullandığı cep telefonunun ekranının kırıldığını ve tamir ücretinin yüksek olması nedeniyle yeni bir cihaz almak istediğini söyledi. Mağazadaki telefonları inceleyen şüpheli, bir süre sonra yemek yemek için iş yerinden ayrıldı.

Yemekten sonra yeniden mağazaya gelen şüpheli, beğendiği telefonu denemek istedi. İş yeri sahibi Yusuf, cihazı şarja taktıktan sonra şüphelinin SIM kartını telefona yerleştirdi.

'Hemen Geliyorum' Deyip Telefonla Kaçtı

İş yeri sahibinin başka bir cihazın tamiriyle ilgilendiği sırada fırsat bulan şüpheli, “Hemen geliyorum” diyerek yaklaşık 30 bin lira değerindeki cep telefonunu alıp dükkândan çıktı.

Şüphelinin geri dönmemesi üzerine dolandırıldığını anlayan iş yeri sahibi, polise giderek şikâyetçi oldu. Şüphelinin telefonu alıp mağazadan uzaklaştığı anlar ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

İş Yeri Sahibi Yaşananları Anlattı

Olayın ardından yaşadıklarını anlatan iş yeri sahibi Gevera Yusuf, şüphelinin önce telefonunun ekranının kırıldığını söylediğini ve tamir yerine yeni cihaz almak istediğini belirtti.

Şüphelinin birkaç telefonu inceledikten sonra yemek yemek için mağazadan ayrıldığını aktaran Yusuf, geri geldiğinde beğendiği cihazı denemek istediğini söyledi.

Yusuf, hırsızlık anını şu sözlerle anlattı:

“Şarja biraz taktım. Çıkarttım şarjdan, hattını verdi bana. Ses denemesini yapacaktı. Elimde acil bir cihaz vardı tamir için. O esnada da o kapının önüne çıktı işte, aldı cihazı gitti.”