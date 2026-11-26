Yükseköğretim Kurulu, yükseköğretim programlarına yerleşmesine rağmen çeşitli nedenlerle kayıt işlemlerini tamamlayamayan öğrencilere yönelik düzenlemenin kapsamını genişletti.

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 19 Kasım 2026 tarihli toplantısında alınan karara göre, 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama ve Sağlık Lisans Tamamlama programları kapsamında kayıt hakkı elde eden ancak normal veya mazeret kayıt süreleri içerisinde kayıt yaptıramayan öğrenciler de 7592 sayılı Kanun kapsamında öğrenci affından yararlanabilecek.

Alınan kararın tüm üniversitelere bildirildiği öğrenildi.

YÖK'ten daha önce YKS öğrencileri için de karar çıkmıştı

YÖK, daha önce de 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda bir programa yerleştiği halde kayıt yaptırmayan öğrenciler için öğrenci affı kararı almıştı.

Düzenleme kapsamında, üniversiteye kayıt yaptıran ancak 9 Aralık 2026 tarihinden önce kendi isteğiyle ilişiğini kesen öğrencilerin de öğrenci affından yararlanabilmesi kararlaştırılmıştı.

Böylece öğrenci affının kapsamı, DGS ve lisans tamamlama programlarında kayıt hakkı elde ettiği halde kayıt işlemlerini tamamlayamayan öğrencileri de kapsayacak şekilde genişletilmiş oldu.