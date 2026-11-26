Epilepsi ve Yaşam Derneği, Elmadağ Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nu ziyaret ederek, epilepsi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme etkinliği düzenledi.

25 Kasım 2026 Çarşamba günü Epilepsi ve Yaşam Derneği Başkanı Ebru Öztürk ve Ankara İl Başkanı Dilek Özdemir ve bir grup temsilci ile gerçekleştirilen ziyarette, öncelikle Epilepsi ve Yaşam Derneği’nin kuruluş amacı anlatıldı.

Ebru Öztürk’ün sunumuyla başlayan etkinliğe, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Doktoru Doç. Dr. Şeyda Erdoğan, Zoom üzerinden çevrim içi bağlantıyla katılım sağladı. Doç. Dr. Şeyda Erdoğan epilepsi hakkında detaylı bilgiler paylaşırken, epilepsi nöbetlerinin çeşitleri ve nöbet geçiren bireylere ne şekilde bir ilk yardım uygulanması gerektiği hakkında bilgiler aktardı. Erdoğan, özellikle nöbet anında yapılması ve yapılmaması gerekenler üzerinde durarak doğru müdahalenin önemine vurgu yaptı.

Gerçekleştirilen bilgilendirme programına okul müdürü, müdür yardımcısı, rehber öğretmenler ve öğrenci velileri katılım sağladı. Epilepsi konusunda doğru bilginin yaygınlaştırılması, toplumsal farkındalığın artırılması ve epilepsiyle yaşayan bireylere yönelik doğru yaklaşımın geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.