Etkinlik haftası kapsamında Sarıgazi Mahalle Evi'nde düzenlenen 'Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Mekanizmaları' panelinde kadınlar bir araya geldi. Panelde Mor Çatı gönüllüleri Av. Miray Akçay ve Ceren Karaca, Havle Kadın Derneği adına Şeyma Çetin ile İBB Kadın Destek Hattı uzmanı Yağmur Demircan Odabaş konuşmacı olarak yer aldı. Katılımcılar, şiddetle mücadelede başvurulabilecek mekanizmalar ve dayanışma süreçleri üzerine bilgi paylaşımında bulundu.

Hafta boyunca düzenlenen sempozyumlarda ise kadınlar, hukuki haklarına ilişkin temel bilgileri edinme ve beden farkındalığı çalışmalarıyla güçlenme imkanı buldu. Program çerçevesinde ayrıca uzman konuklar ve çini sanatçılarının eşliğinde 'Kadın Dayanışma Çemberi ve Çini Atölyesi' gerçekleştirildi.

'Kadınlar yan yana hayatın her alanında' vurgusuyla yürütülen çalışmalarla Sancaktepe Belediyesi, 25 Kasım haftası boyunca dayanışma ve farkındalık odaklı etkinliklerle ilçe sakinlerini buluşturdu.