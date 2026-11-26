Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin liderleri, Birliğin 2028-2034 dönemi bütçesinin boyutu ve üye ülkelerin bütçeye yapacağı katkılar konusunda uzlaşmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplandı. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa iki gün sürmesi planlanan AB Liderler Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada yeni uzun vadeli bütçenin zirvenin en önemli gündem maddesi olduğunu kaydetti. Çiftçileri desteklemeleri gerektiğini söyleyen Costa, 'Şehirlerimize ve bölgelerimize destek olmalıyız. Güvenlik ve savunmaya daha fazla yatırım yapmalı, rekabet gücümüzü artırmalı ve vatandaşlarımızın enerji fiyatları ile barınma gibi konulardaki beklentilerine yanıt vermeliyiz' ifadelerini kullandı.

Bütçeye yapılan ulusal katkıları uygun bir seviyede tutmaları gerektiğini belirten Costa, zirvenin üç önceliği olduğunu bildirdi. Costa, 'Birincisi bütçenin toplam hacmi, ikincisi bütçedeki farklı öncelikler arasında kaynak dağılımı, üçüncüsü ise ulusal katkı paylarını makul seviyelerde tutabilmek adına yeni öz kaynaklardan oluşan dengeli ve etkili bir paket üzerinde uzlaşmak. Bütün liderler açık fikirli, yapıcı bir yaklaşımla ve uzlaşma bilinciyle hareket etmeli. Bu bütçeyi yıl sonuna kadar onaylamamız gerekiyor' diye konuştu.