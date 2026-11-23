Almanya'da bu sabah ülke genelinde çok sayıda okulun bomba tehdidi içeren e-postalar aldığı belirtildi. Freiburg Polisi, polis acil çağrı hattına da ihbarlar geldiğini kaydederek, ülke genelinde 450'den fazla okulun tehdit e-postalarının hedefi olduğunu duyurdu. Yetkililer, bazı okullarda öğrencilerin tedbir amacıyla evlerine gönderildiğini, söz konusu okullara polis ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı. Aşağı Saksonya eyaletinde de çok sayıda okula yönelik bomba tehdidi ihbarı yapıldığı ifade edildi. Tehdit e-postalarının kaynağının belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği ve okulların benzer tehditlerle karşılaşmaları halinde polisle iletişime geçerek suç duyurusunda bulunmaları istendi

Kaynak: DHA