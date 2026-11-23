İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi’nde 22 Kasım gecesi yaşanan aslan alarmının ardından gözler hayvanın kaynağına çevrildi. Jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ve belediye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yeri tespit edilen dişi aslanın kime ait olduğu ve nereden kaçtığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Aslanın sahibi kim?

Olayın ardından aslanın nereden kaçtığı ve kime ait olduğu merak konusu oldu. Bölgedeki bir muhtarın, aslanın ev ortamında beslendiğini düşündükleri yönünde açıklama yaptığı belirtildi.

Bu açıklama, aslanın özel bir mülkte yasa dışı şekilde beslenip beslenmediği sorusunu da gündeme taşıdı.

Aslanın sahibi neden ortaya çıkmadı?

Aslan gibi yaban hayvanlarının ev ortamında beslenmesine ilişkin yasal kısıtlamalar bulunurken, hayvanın sahibinin kimliği konusunda henüz doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadı.

Aslanın bir kişiye mi yoksa bir işletmeye mi ait olduğu, nereden kaçtığı ve olayın nasıl gerçekleştiği soruları yanıt bekliyor.

Aslanın sahibi ünlü biri mi?

Sahibinin henüz bilinmemesi, aslanın tanınmış bir kişiye ait olup olmadığı sorusunu da gündeme getiriyor. Ancak bu ihtimali destekleyen doğrulanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Olayın aydınlatılması için aslanın nereden kaçtığının, kime ait olduğunun ve hangi koşullarda tutulduğunun yetkili kurumlarca açıklanması bekleniyor.