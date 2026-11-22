Eski Ankara Milletvekili ve Doğanın Sesi Meclisi Başkanı Nevzat Ceylan, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı’nda bir anne ayı ile yavrusunun öldürülmesine, iki yavrunun ise öksüz bırakılmasına tepki gösterdi. Olayın hiçbir gerekçeyle açıklanamayacağını belirten Ceylan, sorumlular hakkında şeffaf bir soruşturma yürütülmesi ve öksüz kalan yavru ayıların koruma altına alınması çağrısında bulundu.

Nevzat Ceylan: Ayıların Öldürülmesini Hiçbir Gerekçe Haklı Gösteremez

Nevzat Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Soğuksu Milli Parkı’nda yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu ifade etti. Geçmişte Soğuksu Milli Parkı Şefliği ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunduğunu hatırlatan Ceylan, böyle bir olayın yaşanmasına tepki gösterdi.

Ayıların uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat kapsamında koruma altında olduğunu vurgulayan Ceylan, Türkiye’nin 1984 yılında taraf olduğu Bern Sözleşmesi'ne dikkat çekti.

Ceylan, ayıların söz konusu sözleşme kapsamında mutlak koruma statüsünde bulunduğunu ve Kara Avcılığı Kanunu uyarınca avlanmalarının ve öldürülmelerinin yasak olduğunu belirtti. Dişi hayvanların öldürülmesinin avcılık etiği açısından da kabul edilemez olduğunu kaydetti.

“Öldürmek Yerine Başka Çözümler Üretilebilirdi”

Anne ayı ve yavrularının yaşam alanlarının daralması, besin kaynaklarının yetersizliği veya insanlara alışmaları nedeniyle sorun oluşturmuş olabileceğini değerlendiren Ceylan, bu durumların çözümünün hayvanları öldürmek olmadığını ifade etti.

Milli parklar ve diğer koruma alanlarının yaban hayvanları için güvenli yaşam alanları olması gerektiğini belirten Ceylan, söz konusu hayvanların daha korunaklı bir ormanlık alana nakledilebileceğini veya rehabilitasyon merkezine yerleştirilebileceğini dile getirdi.

Ovakorusu Ayı Barınağına Nakil Önerisi

Ceylan, açıklamasında 1994 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü döneminde Bursa'nın Karacabey ilçesinde kurulan Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ni örnek gösterdi.

Dansçı ayıların toplanarak rehabilite edilmesi, öksüz kalan yavru ayıların barındırılması ve benzer ihtiyaçların karşılanması amacıyla kurulan merkezin halen faaliyet gösterdiğini belirten Ceylan, Soğuksu Milli Parkı'ndaki ayı ailesinin buraya nakledilmesinin veya daha güvenli bir ormanlık alana bırakılmasının doğru çözüm olacağını savundu.

COP31 ve Bern Sözleşmesi Vurgusu: Sorumlular Hakkında İşlem Yapılsın

Yaşanan olayın Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP31 Uluslararası İklim Konferansı'na da gölge düşürdüğünü ifade eden Ceylan, olayın tarafsız ve kapsamlı şekilde araştırılması gerektiğini belirtti.

Ceylan, olayda onayı bulunan en üst makamdan başlayarak imzası bulunan yöneticiler ve diğer sorumlular hakkında şeffaf bir inceleme yürütülmesi çağrısında bulundu.

Açıklamasının sonunda öksüz kalan iki yavru ayının bulunarak Bursa Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirilmesini isteyen Ceylan, kamuoyunun ancak sorumluların hesap vermesi ve gerekli adımların atılmasıyla rahatlayabileceğini ifade etti.