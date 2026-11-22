İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde sabaha karşı çıkan yangın, çevrede paniğe yol açtı. Mehmet Akif Mahallesi 1. Akarsu Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında saat 04.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Binadan yükselen dumanları ve alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın Söndürüldü, İnceleme Başlatıldı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bodrum katta çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralananların olduğu öğrenilirken, sağlık ekiplerinin müdahalesi ve olay yerindeki incelemeler sürüyor.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde sabaha karşı çıkan yangın, çevrede paniğe yol açtı. Mehmet Akif Mahallesi 1. Akarsu Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında saat 04.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Binadan yükselen dumanları ve alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın Söndürüldü, İnceleme Başlatıldı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bodrum katta çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralananların olduğu öğrenilirken, sağlık ekiplerinin müdahalesi ve olay yerindeki incelemeler sürüyor.