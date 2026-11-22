Erzincan'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kışın etkisi kendini göstermeye başladı. Refahiye ilçesinde bulunan Dumanlı Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Bölgede etkili olan yoğun sis, ağaçları ve göl çevresini adeta beyaz bir örtüyle kapladı. Buzla kaplanan göl ve sisin oluşturduğu manzara, doğaseverlerin ilgisini çekti.

Dumanlı Tabiat Parkı'nda Görsel Şölen

Parkta oluşan kış manzarasını doğa fotoğrafçısı Fatih Civan, dron kamerasıyla görüntüledi. Sisle kaplanan ağaçlar ve buz tutan gölün havadan çekilen görüntüleri, bölgenin doğal güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Erzincan'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kışın etkisi kendini göstermeye başladı. Refahiye ilçesinde bulunan Dumanlı Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Bölgede etkili olan yoğun sis, ağaçları ve göl çevresini adeta beyaz bir örtüyle kapladı. Buzla kaplanan göl ve sisin oluşturduğu manzara, doğaseverlerin ilgisini çekti.

Dumanlı Tabiat Parkı'nda Görsel Şölen

Parkta oluşan kış manzarasını doğa fotoğrafçısı Fatih Civan, dron kamerasıyla görüntüledi. Sisle kaplanan ağaçlar ve buz tutan gölün havadan çekilen görüntüleri, bölgenin doğal güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.