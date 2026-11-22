Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 16-20 Kasım tarihleri arasında uygulanan birinci dönem ara tatili sona erdi. Türkiye genelinde 81 ilde yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, yarın yeniden dersbaşı yapacak. Öğretmenlerin mesleki çalışma programı ise bugün saat 23.59'a kadar çevrim içi olarak devam edecek.

Kasım Ara Tatili Bitti, Okullarda Ders Zili Yeniden Çalacak

2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında uygulanan birinci dönem kasım ara tatili, 16 Kasım'da başladı ve 20 Kasım'da sona erdi. Tatilin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye genelindeki okullarda eğitim öğretim faaliyetleri yeniden başlayacak.

81 ilin merkez ve tüm ilçelerinde yarın itibarıyla ders zili çalacak. Yaklaşık 17 milyon öğrenci, 1,2 milyon öğretmen eşliğinde sınıflarına dönerek eğitim öğretim yılının ilk dönemine kaldığı yerden devam edecek.

Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları Bugün Sona Eriyor

Ara tatil sürecinde öğretmenlere yönelik mesleki çalışma programı da uygulandı. Öğretmenler, 2026-2027 eğitim öğretim yılı kasım dönemi mesleki çalışmalarını Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.

Mesleki çalışmalarını henüz tamamlamayan öğretmenler için son tarih bugün saat 23.59 olarak belirlendi.

2027 Yarıyıl Tatili Ne Zaman Başlayacak?

MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, birinci dönemin tamamlanmasının ardından yarıyıl tatiline çıkacak.

Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

İkinci Dönem Ara Tatili Mart Ayında

2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci dönem ara tatilinin tarihleri de belli oldu. Takvime göre ikinci dönem ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.

Eğitim öğretim yılının ikinci dönemi ise 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak. Böylece öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim yılını bitirerek yaz tatiline başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 16-20 Kasım tarihleri arasında uygulanan birinci dönem ara tatili sona erdi. Türkiye genelinde 81 ilde yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, yarın yeniden dersbaşı yapacak. Öğretmenlerin mesleki çalışma programı ise bugün saat 23.59'a kadar çevrim içi olarak devam edecek.

Kasım Ara Tatili Bitti, Okullarda Ders Zili Yeniden Çalacak

2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında uygulanan birinci dönem kasım ara tatili, 16 Kasım'da başladı ve 20 Kasım'da sona erdi. Tatilin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye genelindeki okullarda eğitim öğretim faaliyetleri yeniden başlayacak.

81 ilin merkez ve tüm ilçelerinde yarın itibarıyla ders zili çalacak. Yaklaşık 17 milyon öğrenci, 1,2 milyon öğretmen eşliğinde sınıflarına dönerek eğitim öğretim yılının ilk dönemine kaldığı yerden devam edecek.

Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları Bugün Sona Eriyor

Ara tatil sürecinde öğretmenlere yönelik mesleki çalışma programı da uygulandı. Öğretmenler, 2026-2027 eğitim öğretim yılı kasım dönemi mesleki çalışmalarını Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.

Mesleki çalışmalarını henüz tamamlamayan öğretmenler için son tarih bugün saat 23.59 olarak belirlendi.

2027 Yarıyıl Tatili Ne Zaman Başlayacak?

MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, birinci dönemin tamamlanmasının ardından yarıyıl tatiline çıkacak.

Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

İkinci Dönem Ara Tatili Mart Ayında

2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci dönem ara tatilinin tarihleri de belli oldu. Takvime göre ikinci dönem ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.

Eğitim öğretim yılının ikinci dönemi ise 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak. Böylece öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim yılını bitirerek yaz tatiline başlayacak.