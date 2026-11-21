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İlçeye bağlı Pervane Mahallesi'nde etkili olan yoğun sağanak, yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Etkili yağışların ardından debisi ve su seviyesi yükselen dereden koyun sürüsüyle karşı yamaca geçmeye çalışan çoban, geçiş sırasında akıntıya kapılan koyunlar nedeniyle zor anlar yaşadı. Çobanın yoğun çabası ve uzun uğraşları sonucu suya kapılan koyunlar kurtarıldı. Küçükbaş sürüsünü kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Trabzon'un Araklı ilçesinde etkili yoğun yağış nedeniyle su seviyesi ve debisi yükselen derede sürüklenen koyunlar, çobanın uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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