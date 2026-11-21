Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında elde ettiği başarılarına bir yenisini daha ekledi. Buruk yönetimindeki Galatasaray, iç sahada yakaladığı yenilmezlik serisini 42 maça çıkararak kulüp tarihinde yeni bir rekora ulaştı.

Galatasaray'da 42 maçlık yenilmezlik serisi

Sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk yönetiminde taraftarı önünde oynadığı son 42 karşılaşmada rakiplerine mağlup olmadı. Bu performans, Galatasaray'ın kulüp tarihindeki en uzun iç saha yenilmezlik serisi olarak kayıtlara geçti.

Galatasaray'ın sahasında elde ettiği sonuçlar, Okan Buruk'un teknik direktörlük dönemindeki dikkat çekici istatistiklerden biri oldu.

Okan Buruk kulüp tarihine geçti

Galatasaray'ın başında önemli başarılara imza atan Okan Buruk, 42 maçlık yenilmezlik serisiyle kulüp tarihindeki yerini sağlamlaştırdı.

Sarı-kırmızılıların iç sahadaki istikrarlı performansı, hem takımın ligdeki hedefleri hem de taraftar desteğinin sahaya yansıması açısından öne çıkıyor.

Galatasaray'ın gözü yeni rekorlarda

İç sahada 42 maçtır mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, önümüzdeki karşılaşmalarda da bu seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde elde ettiği başarılı sonuçlara yenilerini eklemek istiyor.