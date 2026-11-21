K Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, emekli maaşları ve kamuoyunun gündemindeki fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Emeklilerin ekonomik durumuna yönelik değerlendirmelerde bulunan Şen, gelecek yıl maaşların daha iyi olacağını ifade ederken, fon soruşturması konusunda ise kamu kaynaklarının korunmasına vurgu yaptı.

Emekli maaşları için 2027 mesajı

Emekli maaşlarına ilişkin konuşan Mustafa Şen, "Gelecek sene daha da iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Şen'in açıklaması, emekli aylıklarında gelecek yıl yapılabilecek düzenlemeleri yeniden gündeme taşıdı. Ancak açıklamada olası zam oranına, yeni bir düzenlemeye veya maaş artışının kapsamına ilişkin somut bir bilgi yer almadı.

Fon soruşturmasına ilişkin açıklama: "Devlet gereğini yapar"

Gündemdeki fon soruşturmasına da değinen Şen, vatandaşların parasının korunması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hiç kimse milletin cebine elini uzatamaz. Kimse milletin olanın bir kuruşunu alamaz, çalamaz, yürütemez, götüremez. Devlet burada gereğini yapar."

Şen'in sözleri, soruşturma kapsamında ortaya atılan iddialara karşı devletin gerekli işlemleri yürüteceği yönünde bir mesaj olarak değerlendirildi.

Emekli maaşlarına zam yapılacak mı?

Mustafa Şen'in gelecek yıla ilişkin açıklaması, emekli maaşlarında artış beklentisini gündeme getirdi. Bununla birlikte Şen, 2027 yılı için herhangi bir zam oranı açıklamadı.

Emekli aylıklarına ilişkin olası değişikliklerin kapsamı ve takvimi konusunda resmi düzenlemeler belirleyici olacak.