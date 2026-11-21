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Bakanlığın paylaşımında, Oruç Reis'in Pakistan'daki faaliyetlerinin Türkiye ile Pakistan arasındaki enerji iş birliği kapsamında gerçekleştirildiği vurgulandı.

Yaklaşık iki ay sürmesi planlanan çalışmaların tamamlanmasının ardından, gelecek yıl bölgede sondaj faaliyetlerine geçilmesi hedefleniyor.

Pakistan ile kurulan stratejik ortaklık kapsamında görev yapacak Oruç Reis, 670 kilometrekarelik alanda 3 boyutlu sismik veri toplayacak.

Açıklamaya göre, 19 günlük yolculuğun ardından Karaçi'ye ulaşan Oruç Reis, Karaçi Limanı'nın yaklaşık 120 kilometre açığında bulunan İndus-C Bloku'nda araştırma faaliyetleri yürütecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Pakistan'daki görevine başlayacağı duyuruldu.

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