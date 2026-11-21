Ankara’nın çeşitli ilçelerinde yağmur, çamur, kar ve soğuk demeden gece gündüz emek veren semt pazarcıları, bu kez ekonomik koşulların yanı sıra kredi kartı rekabetiyle mücadele ediyor.

Artan hayat pahalılığı ve vatandaşın cebindeki nakit paranın azalması, alışveriş alışkanlıklarını da değiştirdi. Semt pazarlarında peşin ödeme yapmak zorunda kalan vatandaşlar, kredi kartıyla alışveriş yapabildikleri marketleri tercih etmeye başladı. Bu durum, zaten yüksek maliyetler altında ayakta kalmaya çalışan pazarcı esnafını ciddi biçimde etkiledi.

ÇANKAYA PAZARLARINDA TEZGAHLAR BOŞ KALDI

Ankara’nın en hareketli alışveriş noktalarından Çankaya’daki semt pazarlarında yaşanan müşteri kaybı dikkat çekiyor. Bazı pazarcıların satış yapamadıkları gerekçesiyle tezgâhlarını açmadıkları görüldü.

Pazar esnafı, vatandaşın alışveriş yapmak istemesine rağmen nakit para sıkıntısı nedeniyle marketlere yönelmesinin kendilerini zor durumda bıraktığını belirtiyor. Kredi kartı kullanamayan pazarcıların, bu rekabet karşısında müşteri kaybettiği ifade ediliyor.

“TEZGÂH AÇMASAK DA İŞGALİYE ÖDÜYORUZ”

Konuyla ilgili görüştüğümüz pazar emekçisi Erol Kaplan, yaşadıkları ekonomik sıkıntıyı şu sözlerle dile getirdi:

“Yüksek fiyatlar karşısında her gün zarar ediyoruz. Vatandaşın alım gücü düştü. Nakit parası olmayan vatandaş marketlere giderek kredi kartıyla alışveriş yapıyor. Biz ise bu nedenle müşteri kaybediyoruz. Bazen tezgâhımızı açmadığımız halde belediyeye işgaliye ücreti ödemek zorunda kalıyoruz.”

PAZARCI DA VATANDAŞ DA ÇARESİZ

Bir yanda artan fiyatlar karşısında alışveriş yapmakta zorlanan vatandaş, diğer yanda tezgâhını açsa da satamayan pazarcı esnafı…

Semt pazarlarında yaşanan bu tablo, ekonomik sıkıntının yalnızca tüketiciyi değil, küçük esnafı da nasıl etkilediğini gözler önüne seriyor. Pazarcı esnafı, satışların düşmesi ve nakit ödeme zorunluluğunun yarattığı sorunlara çözüm bulunmasını bekliyor.