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Genç işçinin cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Olayın ardından yapılan ihbar üzerine fabrikaya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tarlabaz, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikada acı bir olay yaşandı. Fabrikada çalışan 21 yaşındaki Yunus Emre Tarlabaz, çalışma sırasında kolunu makineye kaptırarak ağır yaralandı.

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