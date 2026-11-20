Ankara'da akşam saatlerinde yapılan bomba ihbarı, polis ekiplerini harekete geçirdi. Çankaya ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan Yeni Parti Genel Merkezi önünde bomba olabileceği yönündeki ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

GENEL MERKEZ ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İhbarın ardından parti binasının bulunduğu alanda güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, ihbarın doğruluğunu araştırmak ve olası bir tehlikeyi belirlemek amacıyla çevrede inceleme başlattı.

Olay yerinden paylaşılan görüntülerde, parti binasının yakınında polis araçlarının bulunduğu ve ekiplerin bölgede çalışma yürüttüğü görüldü.

ŞÜPHELİ DÜZENEK BULUNDU MU?

Bomba ihbarının ardından gözler güvenlik güçlerinin yapacağı incelemeye çevrildi. Ancak 20 Kasım 2026 saat 21.48 itibarıyla bölgede herhangi bir patlayıcı madde veya şüpheli düzenek tespit edildiğine ilişkin doğrulanmış resmi açıklama bulunmuyor.

İhbarın kaynağı ve olayın ayrıntıları henüz netlik kazanmazken, polis ekiplerinin incelemelerinin sürdüğü bildirildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yaşanan gelişmenin ardından emniyet birimlerinden gelecek açıklamalar bekleniyor. İhbarın asılsız olup olmadığı ve güvenlik incelemesinin sonucu, yetkili makamların değerlendirmesiyle netlik kazanacak.