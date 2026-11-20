BDDK, milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiren yeni bir karar aldı. 19 Kasım 2026 tarihli ve 11605 sayılı Kurul Kararı ile kredi kartlarının asgari ödeme tutarları yeniden düzenlendi.

Yeni düzenlemeyle birlikte kredi kartı kullanıcılarının ödemesi gereken asgari tutar, kart limitine göre belirlenecek.

Kredi kartlarında yeni asgari ödeme oranları belli oldu!

BDDK tarafından açıklanan yeni oranlar şöyle:

100 bin TL ve altındaki kredi kartı limitlerinde: Yüzde 20

100 bin TL'nin üzerinde, 200 bin TL'ye kadar olan limitlerde: Yüzde 30

200 bin TL'nin üzerindeki limitlerde: Yüzde 40

Asgari ödeme tutarı nasıl hesaplanacak?

Yeni düzenlemeye göre asgari ödeme tutarı, kredi kartının toplam limitine ve dönem borcuna göre hesaplanacak.

Örneğin, 150 bin TL limitli bir kredi kartının dönem borcu 30 bin TL ise yüzde 30'luk oran üzerinden asgari ödeme tutarı 9 bin TL olacak.

Kredi kartı kullanıcılarını neler bekliyor?

Yeni kararla birlikte özellikle 100 bin TL ile 200 bin TL arasındaki kredi kartı limitlerinde asgari ödeme oranı yüzde 40'tan yüzde 30'a düşürüldü.

Kredi kartı borcunun yalnızca asgari tutarını ödeyen kullanıcıların kalan borçlarına ise faiz işlemeye devam edecek.