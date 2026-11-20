Yaş ilerledikçe hafıza ve bilişsel becerilerde meydana gelen değişimler, beyin sağlığını korumaya yönelik araştırmaları da beraberinde getiriyor. Hollanda’da yapılan yeni bir araştırma ise günlük beslenmeye eklenecek basit bir gıdanın, yaşlanan beynin çalışma biçimi üzerinde etkili olabileceğine işaret etti. Araştırmanın odağında ise yer fıstığı var.

60-75 yaş arasındaki yetişkinlerle gerçekleştirilen çalışmada, katılımcılar 16 hafta boyunca her gün 60 gram tuzsuz yer fıstığı tüketti. Araştırmacılar, bu süreçte beynin özellikle hafıza ile bağlantılı bölgelerinin insüline verdiği yanıtta bazı değişiklikler tespit etti.

BEYİN SAĞLIĞINDA İNSÜLİNİN ROLÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

İnsülin denildiğinde akla ilk olarak kan şekeri kontrolü gelse de bu hormonun görevleri bununla sınırlı değil. İnsülin, beyinde de çeşitli işlevler üstlenerek hafıza, öğrenme ve diğer bilişsel süreçlerde rol oynuyor.

Yeni araştırmada ortaya çıkan bulgular, düzenli yer fıstığı tüketiminin beynin insüline verdiği yanıtla ilişkili olabileceğini düşündürüyor. Bu durum, beslenme alışkanlıklarının ilerleyen yaşlarda beyin sağlığı üzerindeki olası etkilerini tekrar gündeme getirdi.

ÖNCEKİ ARAŞTIRMADA HAFIZA PERFORMANSINDA ARTIŞ SAPTANMIŞTI

Aynı katılımcılar üzerinde yürütülen ve 2025 yılında yayımlanan önceki analizde de dikkat çekici sonuçlar elde edilmişti. Araştırmada, 16 haftalık yer fıstığı tüketiminin ardından katılımcıların beyin sağlığında olumlu değişimler gözlemlenmişti.

Çalışmanın sonuçlarına göre:

Beynin genel kan akışında yüzde 3,6 artış kaydedildi.

Sözel hafıza performansında yüzde 5,8 iyileşme gözlemlendi.

Yeni analiz ise daha önce tespit edilen bu olumlu değişimlerin arkasında beynin insüline verdiği yanıtın bulunabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

BİLİM İNSANLARINDAN ÖNEMLİ UYARI

Araştırma, yer fıstığının beyin sağlığı açısından potansiyel faydalarına dikkat çekse de elde edilen sonuçların kesin bir neden-sonuç ilişkisi ortaya koymadığı vurgulanıyor. Beyindeki insülin yanıtındaki değişimlerle hafıza performansındaki iyileşme arasında doğrudan bir bağlantı henüz kanıtlanmış değil.

Bulgular, yer fıstığının dengeli beslenmenin bir parçası olarak yaşlanan beyin üzerinde olumlu etkiler oluşturabileceğine yönelik yeni araştırmalara kapı aralıyor.