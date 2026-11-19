Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde düşüşle tamamladı. Önceki kapanışına göre 77,33 puan gerileyen endekste toplam işlem hacmi 83,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Sektör endekslerinde finansal kiralama ve faktoring en çok kazandıran sektör olurken, kimya, petrol ve plastik en fazla değer kaybeden sektör oldu.

BIST 100 endeksinde günün kazandıran ve kaybettiren sektörleri

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa kıyasla 77,33 puan düşüş kaydetti. Günlük toplam işlem hacmi ise 83,3 milyar liraya ulaştı.

Günün işlemlerinde bankacılık endeksi yüzde 0,39 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,66 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükseliş yüzde 2,34 ile finansal kiralama ve faktoring sektöründe görüldü. En çok kaybettiren sektör ise yüzde 2,23 düşüşle kimya, petrol ve plastik oldu.

Yatırımcıların gözü yarın açıklanacak ekonomik verilerde

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) kasım ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

Ayrıca imalat sanayi kapasite kullanım oranı ile eylül ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verileri de piyasaların gündeminde olacak.

Yurt dışında ise Almanya'da ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), İngiltere'de ekim ayı perakende satışlar, Avro Bölgesi'nde kasım ayı öncü tüketici güven endeksi ve ABD'de kasım ayına ilişkin Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi izlenecek.

BIST 100’de kritik destek ve direnç seviyeleri

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.500 ve 11.600 puan seviyelerinin direnç, 11.300 ve 11.200 puan seviyelerinin ise destek konumunda bulunduğunu belirtti.