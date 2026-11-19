Kanal D ekranlarında yayınlanan Haysiyet dizisi için final kararı alındı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre Kerem Alışık ve Doğukan Güngör'ün başrollerinde yer aldığı dizi, 13. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak. 17 Kasım'da 10. bölümü yayınlanan yapımın izleyici karşısına çıkacağı yalnızca üç bölüm kaldı.

Haysiyet dizisi kaçıncı bölümde final yapacak?

Süreç Film imzası taşıyan Haysiyet dizisinin yayın hayatı beklenenden erken sona eriyor. Salı akşamları Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan yapım, 13. bölümüyle final yapacak.

Dizide Sadık Karlıova karakterine hayat veren Kerem Alışık, uzun bir aranın ardından yeniden televizyon ekranlarına dönmüştü. Doğukan Güngör'ün de rol aldığı yapım, salı akşamları yayınlanan Tuzlu Kahve ve Anne Yarısı dizileriyle reyting yarışına katılıyordu.

Oyunculardan yüzde 15 ücret indirimi istendi

Televizyon sektöründe son dönemde yaşanan reklam gelirlerindeki düşüş, yapım şirketlerini maliyetleri azaltmaya yöneltti. Kanalların talepleri doğrultusunda bazı yapım şirketlerinin oyuncular ve set ekiplerinden ücretlerinde indirime gitmelerini istediği gündeme geldi.

Bu süreçten Haysiyet dizisi de etkilendi. Süreç Film'in, kanalın talebi üzerine oyunculardan yüzde 15 oranında ücret indirimi istediği belirtildi. Ancak maliyetleri düşürmeye yönelik bu girişim, dizinin yayın hayatını uzatmaya yetmedi.

Haysiyet dizisi için geri sayım başladı

bölümüyle final yapacağı belirtilen Haysiyet dizisinin ekranda yalnızca üç bölümü kaldı. Böylece Kerem Alışık'ın televizyon ekranlarına dönüş projelerinden biri olan yapım da erken final kararı alınan diziler arasına katıldı.

Televizyon sektöründe art arda gelen final kararları, reklam gelirlerindeki düşüşün ve artan yapım maliyetlerinin diziler üzerindeki etkisini bir kez daha gündeme taşıdı.