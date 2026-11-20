Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 24 Temmuz 2023’te, birlikte yaşadığı Cemil Koç’la kaldığı dairenin 8’inci katından düşen Ejegül Ovezova (29) hayatını kaybetti. Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin soruşturma sırasında Koç’un Ovezova’nın ölümüyle ilgili de şüpheli olduğu belirlendi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Koç hakkında “kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı.

Bilirkişi heyeti daireyi ve Ovezova’nın düştüğü alanı inceledi

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi, geçen ay görülen altıncı duruşmada Koç’un tutukluluğunun devamına ve olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi. Sabah saatlerinde Cumhuriyet savcısının da katıldığı keşifte, bilirkişi ve uzmanlar hem dairede hem de Ovezova’nın düştüğü alanda inceleme yaptı. Ekipler dronla da görüntü aldı. Cemil Koç keşfe getirilmedi.

Ayşe Tokyaz cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet cezası almıştı

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde öldürülen üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın cansız bedeni, 13 Temmuz 2025’te Eyüpsultan’da yol kenarındaki bir valizde bulunmuştu. Soruşturma kapsamında Koç, “tasarlayarak öldürme” suçlamasıyla, kendisine yardım ettikleri öne sürülen altı kişi de “tasarlayarak öldürmeye yardım etme” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Koç, Tokyaz’ı tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.