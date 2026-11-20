Türkiye'de uzun süredir gündemde olan genel af tartışmaları, yeni yargı paketine yönelik çalışmalarla yeniden gündeme geldi. Özellikle ceza indirimi, erken tahliye ve denetimli serbestlik konuları kamuoyunda merak uyandırıyor.

Genel af çıkacak mı?

20 Kasım 2026 itibarıyla genel af çıkarılacağına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. 13. Yargı Paketi kapsamında genel af veya kapsamlı infaz indirimi yapılacağına dair resmî bir kanun teklifi de henüz açıklanmadı.

13. Yargı Paketi ne zaman Meclis'e gelecek?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 Kasım'da yaptığı açıklamada 13. Yargı Paketi'nin 2027 yılı bütçe görüşmelerinin ardından TBMM gündemine getirilmesinin planlandığını belirtirken, yeeni düzenlemenin Meclis'e sunulacağı kesin tarih ise henüz belli olmadı.

Yeni yargı paketinde hangi düzenlemeler bekleniyor?

Yargı Paketi kapsamında yargılama süreçlerinin hızlandırılması, bilişim suçlarıyla mücadele, dijital dolandırıcılığın önlenmesi ve sosyal medya düzenlemeleri gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Gözler yapılacak açıklamalarda

Genel af ve infaz düzenlemesi beklentisi devam ederken hükümlüler ve aileleri, Adalet Bakanlığından gelecek açıklamaları bekliyor. Yeni yargı paketinin kapsamı, kanun teklifinin TBMM'ye sunulmasının ardından netlik kazanacak.