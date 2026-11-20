Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı Daire, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda 28 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda aralarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanların da yer aldığı 83 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin örgütün güncel, finans, eğitim, bilişim ve mahrem yapılanmaları içerisinde faaliyet gösterdikleri, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyetlerine devam ettikleri, kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, örgüt mensuplarına finansal destek sağladıkları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, örgütsel evlilik kapsamında görüşmeler yaptıkları, sözde mağdur ailelere maddi destek sağladıkları ve örgüt içerisindeki sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları tespit edildi. Yapılan aramalarda muhtelif miktarda döviz, değerli maden ve Türk lirası ile çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerden 47'si tutuklandı, 22'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.