Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna yönelik 33 ilde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar, 1620 narkotik ve asayiş ekibi, 8 bin 105 personel ile Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timlerinin de katılımıyla gerçekleştirildi. Operasyonlarda 254 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin; yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaparak uyuşturucu üretimine kaynak sağladıkları, uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri, sanal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları tespit edildi. Çalışmalar sonucunda 504 kilogram uyuşturucu madde ile 104 bin 56 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Çok sayıda kök kenevir ve skunk imha edildi. Yakalanan şüphelilerden 159'u tutuklandı, 95'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.