Kaza, saat 21.30 sıralarında Üçyol-Kilimli kara yolunda yaşandı. Üçyol'dan Kilimli yönüne seyir halinde olan Hüsnü G. idaresindeki 14 DN 587 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen sebeple kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 67 SK 478 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan park halindeki otomobilin arkasında bulunan Necla Aydın, aracın altında kalarak ağır yaralandı.

İhbar ile kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından aracını olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçtığı belirtilen sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.