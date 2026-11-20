Ekonomik sıkıntılar ve artan yaşam maliyetleri vatandaşların bütçesini zorlamaya devam ediyor. Temel gıda ürünlerinden meyve ve sebzeye kadar birçok üründe fiyatlar yakından takip edilirken, bu kez çileğin kilogram fiyatı gündem oldu.

Çileğin kilogramı 600 TL!

Market raflarında kilogramı 600 TL'den satışa sunulan çilek, yüksek fiyatıyla dikkat çekti. Özellikle mevsim dışında satışa sunulan meyvelerin fiyatları, tüketicilerin alışveriş bütçelerinde önemli bir yer tutabiliyor.