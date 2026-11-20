Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, 20 Kasım’da yaptığı açıklamada, tütünün üretimden tüketime kadar çevreyi etkilediğini belirtti. Aydın, tütün üretimi, işlenmesi ve taşınması sırasında ortaya çıkan karbon salımının yanı sıra sigara izmaritlerinin yol açtığı kirliliğe de dikkat çekti.

Tütün endüstrisi yılda 22 milyar ton su kullanıyor

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 2022’de yayımladığı verilere göre tütün endüstrisi, dünya genelinde her yıl yaklaşık 600 milyon ağacın ve 200 bin hektar arazinin kaybına yol açıyor. Endüstrinin yıllık su kullanımı 22 milyar tonu, karbondioksit salımı ise 84 milyon tonu buluyor.

Aydın, “İklim değişikliğiyle mücadele ederken çevreye zarar veren tüm faaliyetleri bir bütün olarak değerlendirmeliyiz. Tütün endüstrisinin yol açtığı çevresel tahribat da bu kapsamda ele alınmalı” dedi.

Sigara izmaritleri toprağı ve suyu kirletiyor

Aydın, her yıl dünya genelinde trilyonlarca sigara izmaritinin çevreye atıldığını belirtti. İzmaritlerin filtrelerindeki plastik ve içerdikleri kimyasallar nedeniyle toprağı ve su kaynaklarını tehdit ettiğini vurguladı. DSÖ de sigara izmaritlerini çevreye mikroplastik yayan atıklar arasında gösteriyor.

Açıklamasının Antalya’da 9–20 Kasım’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın (COP31) son gününe denk geldiğini belirten Aydın, tütünle mücadelede kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve bireylere ortak sorumluluk düştüğünü söyledi. Derneğin, tütün kullanımını azaltmaya ve sağlıklı yaşam bilincini yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.