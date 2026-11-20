Sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biri olan uyku, sadece kaç saat uyunduğuyla sınırlı değil. Uzmanların dikkat çektiği önemli noktalardan biri de her gün aynı saatlerde yatıp uyanmak. Yeterli süre uyumak kadar uyku düzenini korumak da vücudun biyolojik saati açısından büyük önem taşıyor.

60 binden fazla kişinin verilerinin incelendiği bir uyku araştırması, uyku düzenliliğinin erken ölüm riskini değerlendirmede toplam uyku süresinden bile daha güçlü bir gösterge olabileceğini ortaya koydu. Araştırma, her gün benzer saatlerde uyuyup uyanmanın genel sağlık açısından önemli bir rol oynadığına işaret etti.

Düzensiz uyku kalp krizi ve inme riskini artırıyor

Uyku düzeninin kalp ve damar sağlığı üzerindeki etkisini ortaya koyan bir başka araştırmada da dikkat çekici sonuçlara ulaşıldı. 72 bin kişinin katıldığı çalışmada, uyku saatleri düzensiz olan bireylerin kalp krizi ve inme geçirme riskinin yüzde 26 daha yüksek olduğu görüldü.

Üstelik bu risk artışı, yeterli süre uyuyan kişilerde de gözlemlendi. Başka bir ifadeyle, gece boyunca 7-8 saat uyumak, uyku saatleri sürekli değişiyorsa sağlık açısından beklenen korumayı tek başına sağlamayabilir.

Her gün aynı saatte yatıp uyanmak neden önemli?

Vücudun biyolojik saati, uyku ve uyanıklık döngüsünü düzenleyen en önemli mekanizmalardan biri. Yatma ve uyanma saatlerinin sürekli değişmesi bu doğal ritmin bozulmasına sebep olabiliyor.

Araştırmalar, uyku sağlığının değerlendirilmesinde yalnızca uyku süresine değil, düzenliliğe de dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor. Bu nedenle hafta içi ve hafta sonu farklı saatlerde uyumak yerine mümkün olduğunca aynı saatlerde yatağa girmek ve uyanmak öneriliyor.

Uzmanların dikkat çektiği nokta ise oldukça net: Sağlıklı bir uyku için yalnızca 8 saati tamamlamak değil, bu uykuyu düzenli saatlerde sürdürmek de gerekiyor.