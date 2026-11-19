Kaza, saat 11.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi’ndeki İsmetpaşa Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, caddeyi geçmeye çalışan Harun Arslan’a çöp kamyonu çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Arslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan kamyon şoförü polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

Çevre sakini kör noktaya dikkat çekti

Çevre sakinlerinden Ali Akbaş, Arslan’ın karşıya geçerken sesini şoföre duyuramadığını öne sürdü. Akbaş, “Kör noktaya gelmiş zaten” dedi. Çevre sakini Recep Akbaş ise geldiğinde cenazenin kaldırılmış olduğunu ve bölgede bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.