31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) yönetimine geçen Beyoğlu Belediyesi’nde istifalar devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Belediye Başkanvekili Sefer Karaahmetoğlu’nun CHP’den istifa etmesinin ardından dört belediye meclis üyesi daha partilerinden ayrıldı. Karaahmetoğlu Ak Parti'ye geçecek.
CHP’li belediye meclis üyeleri Işık Öğütçü, Gülçin Arslantaş, İcla Toprak ve Necip Şentürk, partilerinden istifa ederek Özgür Özel'in Genel Başkanı olduğu YENİ Parti saflarına katıldıklarını duyurdu.
Yaşanan istifalarla birlikte Beyoğlu Belediye Meclisi’ndeki siyasi dengeler yeniden gündeme geldi.
Muhabir: Haber Merkezi