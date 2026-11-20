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İzleyiciler, gitmek istedikleri oyunun yer fişini gösterimden iki gün önce saat 09.00’dan itibaren Çankaya Belediyesinin bilet sayfasından alabilecek. bilet.cankaya.bel.tr

Çankaya Belediyesi, 29. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali kapsamında kasım ayında üç oyunu kültür ve sanat merkezlerinde seyirciyle buluşturacak. Program 22 Kasım’da “Sevgili Doktor” ile başlayacak. 24 Kasım’da “Böcekler”, 29 Kasım’da ise “Bahar Komedisi” sahnelenecek.

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