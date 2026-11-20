Çankaya Belediyesi, 29. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali kapsamında kasım ayında üç oyunu kültür ve sanat merkezlerinde seyirciyle buluşturacak. Program 22 Kasım’da “Sevgili Doktor” ile başlayacak. 24 Kasım’da “Böcekler”, 29 Kasım’da ise “Bahar Komedisi” sahnelenecek.
Çankaya’da tiyatro programı
|Oyun
|Gösterim tarihi
|Ücretsiz yer fişi
|Sevgili Doktor
|22 Kasım, 20.00
|20 Kasım, 09.00’dan itibaren
|Böcekler
|24 Kasım, 20.00
|22 Kasım, 09.00’dan itibaren
|Bahar Komedisi
|29 Kasım, 20.00
|27 Kasım, 09.00’dan itibaren
Ücretsiz yer fişi nasıl alınır?
İzleyiciler, gitmek istedikleri oyunun yer fişini gösterimden iki gün önce saat 09.00’dan itibaren Çankaya Belediyesinin bilet sayfasından alabilecek. bilet.cankaya.bel.tr
Muhabir: Şevval Ateş