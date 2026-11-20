Yeni yıla kısa bir süre kala gıda, giyim ve temel ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat artışı beklentileri gündemdeki yerini koruyor. Son olarak vatandaşların en çok tükettiği temel gıda ürünlerinden biri olan ekmeğe zam yapılabileceği ifade edildi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara başta olmak üzere birçok ilde ekmek fiyatlarında artış yaşanması bekleniyor.

Ankara'da ekmek 25 TL mi olacak?

Ankara Fırıncılar Odası tarafından Ticaret Bakanlığına iletildiği belirtilen zam talebinin kabul edilmesi durumunda, başkentte ekmek fiyatının 25 TL'ye kadar yükselebileceği öne sürüldü.

Ekmek fiyatlarına ilişkin henüz kesinleşmiş bir zam kararı bulunmazken, gözler yapılacak resmî açıklamalara çevrildi.