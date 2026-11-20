İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte 20 Kasım Cuma günü öğle saatlerinden itibaren serin ve yağışlı havanın etkili olmasının beklendiğini duyurdu. AKOM’un tahminine göre yağış, akşama doğru il genelinde etkisini artıracak ve geceye kadar yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde görülebilecek.

Sağanak cumartesi öğle saatlerinde yeniden başlayabilir

Gece durması beklenen yağışın 21 Kasım Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren yeniden başlaması öngörülüyor. Akşama kadar yer yer kısa süreli ve şiddetli gök gürültülü sağanak geçişleri görülebilir.

AKOM, kuvvetli yağışın yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.