Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlıkla yürütülen çalışmaların yanı sıra gençlerin dijital dünyanın sunduğu fırsatlardan daha fazla yararlanmasını sağlayacak projeleri değerlendirdiklerini belirtti. Şahin, spor karşılaşmalarını daha geniş kitlelere ulaştırmak ve yayın kalitesini artırmak için yürüttükleri çalışmalar hakkında da Bakan Bak’a bilgi verdiğini aktardı.

Tivibu, 2. ve 3. Lig maçlarını yayımlıyor

Süper Lig’in yeni yayın döneminin gündemde olduğu sırada yapılan açıklama, Türk Telekom’un spor yayıncılığındaki faaliyetlerine dikkat çekti. Geçmişte UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarını ekrana taşıyan Tivibu, yayınlarını Nesine 2. Lig ve 3. Lig müsabakaları ile Türkiye 21 Yaş Altı Millî Takımı ve Kadın A Millî Futbol Takımı karşılaşmalarıyla sürdürüyor. Nesine 2. ve 3. Lig maçları Tivibu ve Yaay üzerinden izleyicilerle buluşuyor.

Türk Telekom’dan VAR ve stadyumlara teknoloji desteği

Trendyol Süper Lig’in teknoloji sponsoru olan Türk Telekom, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) VAR, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ve Akıllı Stadyum projelerinde destek sağlıyor. Şirket, stadyumlara ve TFF’nin Riva’daki VAR merkezine fiber altyapı ve teknoloji donanımı da sunuyor.