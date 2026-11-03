Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Diyarbakır-Mardin kara yolu Oğlaklı Kavşağı mevkisinde akşam saatlerinde kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı.

Sürücülerinin kimlikleri ve araç plakaları henüz belirlenemeyen kazada, araçlarda bulunan 2 kişi hayatını kaybederken 13 kişi de yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.