2027 yılına sayılı aylar kala çalışanlar, öğrenciler ve tatil planı yapmak isteyenler resmî tatil günlerini araştırmaya başladı. Özellikle bayramları hafta sonlarıyla birleştirerek daha uzun süre dinlenmek isteyenler için gelecek yılın takvimi önem taşıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı dinî günler takvimine göre Ramazan Bayramı 9-11 Mart, Kurban Bayramı ise 16-19 Mayıs 2027 tarihlerinde kutlanacak. Bayram arifelerinde ise saat 13.00'ten itibaren yarım gün tatil uygulanacak.

2027 Resmî Tatil Günleri Belli Oldu

Gelecek yıl ulusal bayramlar ve dinî bayramların hangi günlere denk geldiği de netleşti. İşte 2027 yılının resmî tatil takvimi:

1 Ocak Cuma: Yılbaşı

Yılbaşı 8 Mart Pazartesi: Ramazan Bayramı Arifesi (Yarım Gün)

Ramazan Bayramı Arifesi (Yarım Gün) 9-11 Mart Salı-Perşembe: Ramazan Bayramı

Ramazan Bayramı 23 Nisan Cuma: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1 Mayıs Cumartesi: Emek ve Dayanışma Günü

Emek ve Dayanışma Günü 15 Mayıs Cumartesi: Kurban Bayramı Arifesi (Yarım Gün)

Kurban Bayramı Arifesi (Yarım Gün) 16-19 Mayıs Pazar-Çarşamba: Kurban Bayramı

Kurban Bayramı 19 Mayıs Çarşamba: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 15 Temmuz Perşembe: Demokrasi ve Millî Birlik Günü

Demokrasi ve Millî Birlik Günü 30 Ağustos Pazartesi: Zafer Bayramı

Zafer Bayramı 28 Ekim Perşembe: Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım Gün)

Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım Gün) 29 Ekim Cuma: Cumhuriyet Bayramı.

Kurban Bayramı İle 19 Mayıs Aynı Güne Denk Geliyor

2027 takviminde öne çıkan en dikkat çekici ayrıntılardan biri Kurban Bayramı'nın dördüncü günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın aynı tarihe denk gelmesi.

Her iki özel gün de 19 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak. Bu nedenle iki ayrı resmî tatil aynı güne denk gelmiş olacak.

Sosyal Medyadaki Uzun Tatil Listelerine Dikkat!

2027 tatil takvimiyle ilgili sosyal medyada paylaşılan bazı listelerde resmî tatil süreleri ile hafta sonlarının ve yıllık izinlerin birleştirilmesi sonucu oluşan tatil süreleri birbirine karıştırılıyor.

Örneğin 1 Ocak'ın cuma gününe denk gelmesi, hafta sonuyla birlikte üç günlük bir dinlenme fırsatı sunuyor. Ancak bu durum üç günlük resmî tatil olduğu anlamına gelmiyor.

Benzer şekilde yıllık izin kullanılarak bayram tatilleri uzatılabilir. Fakat sonradan açıklanabilecek idari izin kararları dışında, kanunda belirtilen resmî tatil süreleri esas alınıyor.

Tatil Planı Yapacaklar İçin Önemli Uyarı

2027 yılında özellikle Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı dönemlerinde yıllık izinlerini önceden planlayanlar daha uzun tatil fırsatları oluşturabilecek.

Ancak kamu çalışanlarına yönelik olası idari izin kararlarının şimdiden kesinleşmiş gibi değerlendirilmemesi gerekiyor. Bu nedenle tatil planı yaparken resmî takvim ile ek izin kararlarının birbirinden ayrı tutulması önem taşıyor.