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A.U. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Ç.K., O.T. ve H.M.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonda Ç.K., O.T., A.U. ve H.M.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 4 senet, cep telefonu ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

'Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' suçu kapsamında yürütülen soruşturmada harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Şüphelilerin, işletmecinin üç farklı tarihte elde ettiği günlük hasılatı tehdit yoluyla aldığı tespit edildi.

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ç.K., O.T., A.U., M.S. ve H.M.Ö. isimli 5 kişinin birlikte hareket ederek dolmuş hattı işletmecisini hedef aldığı belirlendi.

Polatlı’da bir dolmuş hattı işletmecisinin hasılatının tehditle alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada önemli gelişme yaşandı.

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