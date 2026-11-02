Ankara’nın turizm potansiyelinin görünür hâle gelmesinde profesyonel turist rehberlerinin önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade eden İletişim Uzmanı ve yazar Cengiz Ural, ANRO’nun yürüttüğü çalışmaların hem rehberlik mesleğini hem de şehrin kültürel anlatısını güçlendirdiğini vurguladı.

Sonsöz Gazetesi’nden M. Umut Karakülah’ın haberine göre; bir şehrin sahip olduğu değerlerin ziyaretçilere doğru aktarılmasının sürekli emek ve bilgi gerektirdiğini belirten Ural, “Ankara’nın anlatılacak çok hikâyesi var. Bu hikâyeleri araştıran, aralarındaki bağı kuran ve ziyaretçiye ulaştıran insanların çalışmalarını görmeliyiz. Birsen Bulan’ın gayretini bu nedenle önemsiyorum” dedi.

MESLEKİ EĞİTİMLER ZİYARETÇİ DENEYİMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

ANRO’nun faaliyetlerinde mesleki eğitimin önemli bir yer tuttuğuna dikkat çeken Ural; Anıtkabir uzmanlık eğitimi, İnönü’den Sakarya’ya Millî Mücadele rotasındaki çalışmalar ve kültür gezilerinin rehberlerin bilgi birikimini geliştirdiğini kaydetti.

Ural, “Bu çalışmaların her biri, ziyaretçiye aktarılacak bilginin niteliğini yükselten somut adımlardır. İyi yetişmiş bir rehberin anlattığı şehir, ziyaretçinin zihninde daha uzun süre yaşar. Rehberlerin mesleki gelişimine yapılan yatırım, Ankara’nın tanıtımına da doğrudan katkı sağlar” değerlendirmesinde bulundu.

GENÇ REHBERLERİN MESLEĞE HAZIRLANMASI ÖNEMLİ

Birsen Bulan’ın genç rehber adaylarıyla kurduğu iletişimin de değerli olduğunu belirten Ural, mart ayında Anadolu Üniversitesinde gerçekleştirilen buluşmayı örnek gösterdi. Öğrencilerin sorularının yanıtlandığı, sektörün sorunlarının ve beklentilerinin ele alındığı toplantıların akademi ile meslek hayatı arasındaki bağı güçlendirdiğini ifade etti.

Ural, “Bir mesleğin geleceğini güçlendirmek, o mesleğe yeni başlayacak gençlerin yanında olmayı gerektiriyor. Deneyimin paylaşılması, gençlerin sektöre daha bilinçli ve donanımlı hazırlanmasına yardımcı oluyor” diye konuştu.

ÂKİF ROTASI ANKARA’NIN HAFIZASINI GÖRÜNÜR KILACAK

Sebilürreşad Vakfı ile geliştirilen “Âkif Rotası” projesine de değinen Ural, Mehmet Âkif Ersoy’un Ankara’daki izlerini ortak bir güzergâhta buluşturma düşüncesinin kültür turizmi açısından önemli olduğunu söyledi.

Geliştirme aşamasındaki projenin Taceddin Dergâhı ve Birinci Meclis gibi tarihî mekânların taşıdığı hafızayı ziyaretçilere aktarmayı amaçladığını hatırlatan Ural, Ankara’nın mekânlar arasındaki tarihsel ilişkileri anlatan kalıcı rotalara ihtiyaç duyduğunu belirtti.

“ÇALIŞKANLIĞIN ÖLÇÜSÜ DEVAMLILIKTIR”

Sivil toplum ve meslek örgütlerindeki çalışmaların arkasında yoğun bir hazırlık süreci bulunduğunu vurgulayan Ural, açıklamasını şöyle tamamladı: “Ben çalışkanlığı devamlılıkla ölçüyorum. Eğitimleri, öğrenci buluşmalarını ve kültür rotası çalışmalarını birlikte değerlendirdiğimizde güçlü bir çalışma iradesi görüyoruz. Birsen Bulan’ın mesleğine verdiği emeği Ankara’nın kültürel zenginliğiyle buluşturması kıymetli. Başkentin daha çok konuşulmasını istiyorsak, onu anlatmak için sorumluluk alan insanlara ve ürettikleri çalışmalara sahip çıkmalıyız.”

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