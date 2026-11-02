ANKARA'da Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerinde oluşturulan Beştepe Millet Ormanı, hafta sonunda ziyaretçi yoğunluğu yaşadı. 29 Ekim'de kapılarını açan ve geniş yeşil alanlarıyla dikkat çeken orman, hafta sonunda yaklaşık 76 bin kişiyi ağırladı. Özellikle sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, aileleriyle birlikte doğayla iç içe vakit geçirmek ve alandaki kültürel yapıları görmek için Beştepe Millet Ormanı'nı tercih etti.

Beştepe Millet Ormanı 645 bin metrekarelik alana kuruldu

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerinde oluşturulan Beştepe Millet Ormanı, toplam 645 bin metrekarelik alanı kapsıyor. Yaklaşık 92 futbol sahası büyüklüğündeki orman, farklı yaş gruplarına hitap eden sosyal, kültürel ve dinlenme alanlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Alanın yeşil dokusunu güçlendirmek amacıyla 410 bin yeni fidan dikildi. Mevcut bitki örtüsüyle birlikte Beştepe Millet Ormanı'nda yaklaşık 750 bin ağaç ve çalı bulunuyor. Ormanın 285 bin metrekarelik bölümünü ise çim alanlar oluşturuyor. Geniş yeşil alanlarıyla ziyaretçilere doğayla baş başa vakit geçirme imkanı sunan proje, Ankara'da yeni bir sosyal yaşam alanı olarak hizmet veriyor.

Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nda tarihi eserler sergileniyor

Beştepe Millet Ormanı'nın dikkat çeken bölümlerinden biri de Türk Devletleri Medeniyet Parkı oldu. Medeniyetler Parkı, Bayraktepe ve Türk Devletleri Teşkilatı Obası, alanın kültürel durakları arasında yer aldı.

Parkta Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasını yansıtan önemli eserlerin minyatür örnekleri bulunuyor. Ayasofya, Anıtkabir, Çanakkale Şehitler Abidesi, Göbeklitepe, Selimiye Camii ve Sümela Manastırı gibi simge yapıların minyatürleri ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. Gezi rotasında ayrıca Türk tarihinin önemli yazılı kaynakları arasında bulunan Orhun Yazıtları'nın örnekleri de yer alıyor.

Bu alan sayesinde ziyaretçiler, Türkiye'nin farklı dönemlerine ve bölgelerine ait tarihi yapıları tek bir noktada görme fırsatı buluyor.

Türk Devletleri Teşkilatı Obası'nda 8 ülkenin bayrağı bulunuyor

Beştepe Millet Ormanı içerisindeki Türk Devletleri Teşkilatı Obası da Türk dünyasının ortak kültürel mirasını tanıtmayı amaçlayan bölümler arasında bulunuyor. Obada 8 ülkenin bayrağı, 7 ülkeye ait eser ve 6 ülkenin çadırı yer alıyor.

Ziyaretçiler, bu bölümde Türk dünyasının farklı coğrafyalarına ait kültürel unsurları bir arada inceleyebiliyor. Ülkelerin geleneklerini ve ortak kültürel bağlarını yansıtan eserler, alanın öne çıkan ziyaret noktaları arasında bulunuyor.

Beştepe Millet Ormanı'nda aileler için sosyal alanlar oluşturuldu

Beştepe Millet Ormanı yalnızca yeşil alanları ve kültürel bölümleriyle değil, sosyal imkanlarıyla da ziyaretçilere farklı seçenekler sunuyor. Alanda çim, ahşap ve taş amfiler, kafeler, orman ürünleri satış noktaları ve kitap satış alanları bulunuyor.

Ailelerin birlikte vakit geçirebilmesi amacıyla oluşturulan sosyal alanlar, farklı yaş gruplarından ziyaretçilerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlendi. Dört giriş ve çıkış kapısı ile üç otoparkın bulunduğu Beştepe Millet Ormanı, hafta sonunda yaklaşık 76 bin kişiyi ağırlayarak yoğun ziyaretçi ilgisi gördü.