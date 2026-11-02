ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik askeri saldırıları yeniden başlatmayı değerlendirdiği ve savaşın sorumluluğunu üstlenecek isim aradığı öne sürüldü. The Atlantic dergisinin haberine göre Trump, bu kapsamda Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine'in savaş sürecindeki performanslarını da sorguluyor. Yeni saldırıların 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerin ardından başlayabileceği iddia edildi.

Trump'ın İran'a yönelik askeri seçenekleri değerlendirdiği öne sürüldü

The Atlantic dergisinin ABD yönetiminden yetkililer ve Trump'a yakın danışmanlara dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı yeniden müzakere masasına oturtmak amacıyla askeri operasyonları başlatma seçeneğini değerlendiriyor.

Trump'a yakın danışmanlar, olası yeni saldırıların 3 Kasım'da düzenlenecek ara seçimlerden kısa süre sonra gerçekleştirilebileceğini ileri sürdü.

Haberde, Trump'ın savaşın sorumluluğu konusunda suçlayacak bir isim aradığı ve bu kapsamda Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine'in performanslarına ilişkin yönetim dışındaki yakın çevresinin görüşlerine başvurduğu iddia edildi.

Hegseth'in Trump'a savaşın gidişatını olumlu aktardığı iddiası

Trump'a yakın danışmanlar, Savunma Bakanı Hegseth'in savaşın süresini ve sahadaki gelişmeleri ABD Başkanı'na sürekli olumlu yansıttığını öne sürdü. Danışmanlar, Hegseth'in Trump'a duymak istediği bilgileri aktardığını iddia etti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell ise söz konusu iddiaları reddetti. Parnell, Hegseth'in Trump'a ve Beyaz Saray'ın üst düzey yetkililerine operasyonların mevcut durumuna ilişkin tüm bilgileri sunduğunu belirtti.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly de Hegseth ve Caine'e güven duyduklarını ifade ederek iki ismin de Trump'ın hedefleri doğrultusunda çalıştığını kaydetti.

Trump'a İran için askeri seçenekler sunuldu

ABD'li yetkililer, Hegseth ve Caine'in geçen hafta Beyaz Saray'da Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'e İran konusunda askeri seçenekleri sunduğunu aktardı.

Yetkililerin değerlendirmelerine göre Trump'ın önündeki seçenekler arasında İran'a birkaç saatten birkaç haftaya kadar sürebilecek askeri saldırılar düzenlenmesi, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasının sürdürülmesi ve askeri müdahale tehdidinin devam ettirilmesi bulunuyor.

Trump henüz yeni saldırı emri vermedi

Trump'a yakın danışmanlar ve yönetimden bir yetkili, ABD Başkanı'nın İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılması konusunda henüz emir vermediğini belirtti.

Yetkililer, Trump'ın kararını son ana kadar gizli tutabileceğini de ileri sürdü.