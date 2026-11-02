TRT'nin dijital yayın platformu tabii, yeni yayın döneminde izleyiciyle buluşturacağı dizi ve belgeselleri açıkladı. “4 Dörtlük Sezon” sloganıyla duyurulan yeni dönemde “Espiyonaj”, “Ejderhan”, “Eve Dönemezsin” ve “Operasyon Alesta” gibi yeni yapımlar ekranlara gelecek. Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı “Gassal” dizisi ise 19 Kasım'da dördüncü ve final sezonuyla izleyici karşısına çıkacak. Platformun yeni projeleri arasında Cansu Dere'li “Binbir Gece” de yer alıyor.

tabii yeni sezon projelerini duyurdu

TRT'nin dijital yayın platformu tabii, yeni yayın dönemine ilişkin projelerini kamuoyuyla paylaştı. 15 milyonu aşkın üyesi, 70'in üzerinde orijinal yapımı ve 50'den fazla ülkede izleyiciye ulaşan platform, farklı türlerdeki yeni dizileriyle yayın yelpazesini genişletmeye hazırlanıyor.

Aksiyon, macera, fantastik ve dram türlerinde hazırlanan yapımların yanı sıra devam sezonlarıyla da izleyici karşısına çıkacak olan tabii, yeni dönem için “4 Dörtlük Sezon” sloganını belirledi.

Espiyonaj ve Ejderhan yeni sezonda izleyiciyle buluşacak

Engin Altan Düzyatan, Yalçın Hafızoğlu, Burak Hakkı ve Perihan Ünlücan'ı bir araya getiren “Espiyonaj”, aksiyon ve macera türündeki hikâyesiyle dikkat çekiyor. Dizi, usta bir Türk ajanının uluslararası bir karşı istihbarat operasyonunda üstlendiği görevi ve bu süreçte yaşadığı gelişmeleri konu alıyor.

Uras Yılmaz, Tuana Türkmen ve Adin Külçe'nin başrollerini paylaştığı fantastik türdeki “Ejderhan” ise gizemli bir kılıç bulan genç bir yüzücünün hikâyesini anlatıyor. Kayıp babasını aramaya başlayan karakter, bu yolculuk sırasında ejderhaların kadim dünyasına uzanan büyük bir sırrı keşfediyor.

Eve Dönemezsin romanı diziye uyarlandı

Settar Tanrıöğen, Mehmet Kurtuluş ve Kadir Kaan Karagöz'ün başrollerini üstlendiği “Eve Dönemezsin”, yazar Selahattin Yusuf'un aynı adlı romanından uyarlandı.

Dizi, 1980 darbesinin ardından Doğu Karadeniz'in ücra bir köyünde yaşam mücadelesi veren Yusuf'un hikâyesini ekrana taşıyacak.

Gassal dördüncü sezonuyla final yapacak

Onur Seyit Yaran, Meltem Akçöl, Aslıhan Güner ve Gamze Özçelik'i buluşturan “Operasyon Alesta”, yeni dönemin dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor. Dizi, Afrika'da yaşanan bir darbenin ardından sivilleri kurtarmak üzere görevlendirilen Türk savaş gemisinin operasyonunu konu alıyor.

Platformun ilgi gören yapımlarından “Gassal” ise dördüncü sezonuyla ekranlara veda edecek. Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı dizinin dördüncü ve final sezonu 19 Kasım'da yayınlanacak.

Ozan Akbaba'nın yazıp başrolünde yer aldığı “Çırak” dizisi de ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkacak.

Modern Doğu Masalları: Sessiz Gemi'nin konusu belli oldu

Caner Cindoruk ve Bertan Asllani'nin başrollerini paylaştığı “Modern Doğu Masalları: Sessiz Gemi” de yeni yayın döneminin yapımları arasında bulunuyor. Dizi, bir Ege kasabasının kıyısına vuran gizemli bir geminin ardından yaşanan olayları konu alıyor.

Binbir Gece'nin Cansu Dere'li afişi paylaşıldı

tabii'nin yeni yayın dönemi duyurusunda “Binbir Gece” projesi de yer aldı. Yapım için Cansu Dere'nin yer aldığı tekli afiş paylaşılırken dizinin yeni dönemde izleyiciyle buluşacak projeler arasında olduğu belirtildi.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa kupaları tabii Spor'da

tabii, yeni yayın döneminde belgesel içeriklerine ve spor yayınlarına da devam edecek. “Beş Şehir”, “Kültür Şeyleri” ve “Zihnime Bir Bilet” başta olmak üzere farklı belgesel yapımları izleyiciyle buluşturacak platform, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi karşılaşmalarını da tabii Spor ekranlarından yayınlamayı sürdürecek.