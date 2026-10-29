Oyuncu Beren Saat ile Ekin Koç, yıllar sonra aynı projede buluşmaya hazırlanıyor. 10 yıl önce “Muhteşem Yüzyıl Kösem” dizisinde birlikte rol alan ikili, “Tüm Yorgun Atlar” adlı bağımsız filmde yeniden kamera karşısına geçecek.

Dizide Kösem Sultan karakterini canlandıran Beren Saat ile Sultan Ahmet rolüyle izleyici karşısına çıkan Ekin Koç’un yeni projede bir araya gelmesi, sinemaseverler arasında merak uyandırdı.

“Tüm Yorgun Atlar” Filminin Yönetmeni Burak Çevik Oldu

Filmin yönetmen koltuğunda, çalışmalarıyla uluslararası film festivallerinde Türkiye’yi temsil eden yönetmen Burak Çevik oturacak. Yapımcılığını İpek Erden’in üstlendiği “Tüm Yorgun Atlar”, bağımsız sinema alanında dikkat çeken projeler arasında yer almaya hazırlanıyor.

“Tüm Yorgun Atlar” Filminin Konusu Ne?

Film, eşini intihar sonucu kaybeden tiyatrocu Aslı ile İstanbul’un kıyılarında yaşayan Galip’in hikâyesini bir araya getiriyor.

Hırsızlık yaparak ve başkalarının hayatlarına sızarak var olmaya çalışan Galip ile yaşadığı kaybın ardından hayatını sürdürmeye çalışan Aslı’nın yolları, ölüm ve özgür irade ekseninde kesişiyor. Film, iki karakterin hikâyesi üzerinden izleyiciyi insanın seçimleri, yaşam ve ölüm üzerine düşündüren bir anlatı sunmayı hedefliyor.

Beren Saat ve Ekin Koç Daha Önce Hangi Dizide Birlikte Oynadı?

Beren Saat ve Ekin Koç, 2015 yılında yayımlanmaya başlayan “Muhteşem Yüzyıl Kösem” dizisinde birlikte rol aldı. Tarihî yapımda Beren Saat Kösem Sultan’ı, Ekin Koç ise Sultan Ahmet’i canlandırdı.

Aradan geçen yaklaşık 10 yılın ardından “Tüm Yorgun Atlar” projesinde yeniden buluşacak olan ikilinin performansı şimdiden merak konusu oldu.