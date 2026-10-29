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Doğal oluşumları ve tarihi dokusuyla her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kapadokya’da yaşanan olay, bölgede büyük üzüntü yarattı.

Olayın ardından bölgeye ekipler sevk edilirken, çevrede güvenlik önlemleri alındı. Peribacasının neden çöktüğünün belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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