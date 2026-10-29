Nevşehir’in Kapadokya bölgesinde bulunan Göreme Açık Hava Müzesi girişinde meydana gelen olayda, peribacasından kopan kayalar faciaya yol açtı. Kayaların altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi.
Olayın ardından bölgeye ekipler sevk edilirken, çevrede güvenlik önlemleri alındı. Peribacasının neden çöktüğünün belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Doğal oluşumları ve tarihi dokusuyla her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kapadokya’da yaşanan olay, bölgede büyük üzüntü yarattı.
Muhabir: Melisa Sapaz