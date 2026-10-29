KANAL D'nin Emmy adayı yapımı Uzak Şehir ile sembolleşen Albora Konağı (De Basso Konağı), şimdi dijital dünyada ziyaretçilerini ağırlıyor. 360 derece ve 3D teknolojisiyle hazırlanan sanal tur sayesinde izleyiciler, dizinin unutulmaz sahnelerinin çekildiği ikonik mekanı dünyanın her yerinden keşfedebiliyor.

SINIRLAR ORTADAN KALKIYOR

Kanal D ekranlarının fenomen yapımı Uzak Şehir'le milyonların tanıdığı, Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan tarihi Albora Konağı (De Basso Konağı), teknolojiyle buluşarak sınırları ortadan kaldırıyor. Kanal D ekibi tarafından geliştirilen etkileşimli sanal tur projesi sayesinde ziyaretçiler, kanald.com.tr adresi üzerinden konağın büyüleyici atmosferini 360 derece ve 3D seçenekleriyle adım adım gezebiliyor. Böylece yalnızca Midyat'a gidenlerin değil, dünyanın dört bir yanındaki dizi tutkunlarının da Albora Konağı'nı keşfetmesi mümkün hale geliyor.

İNTERAKTİF YOLCULUK

Sanal tur, ziyaretçilere yalnızca tarihi yapının taş işçiliğini ve kadim mimarisini inceleme fırsatı sunmuyor. Her oda ve bölüm, dizide o mekânla özdeşleşen sahnelerle desteklenerek interaktif bir deneyime dönüşüyor. İzleyiciler, ekran başında izledikleri duygusal ve çarpıcı sahnelere ev sahipliği yapan konağa farklı bir gözle bakma fırsatı buluyor.

DİZİ TURİZMİNDE YENİ DÖNEM

Son yıllarda büyük ilgi gören dizi turizmi, Albora Konağı'nın sanal tur projesiyle yeni bir boyut kazanıyor. Mardin'e gitme imkânı bulamayan izleyiciler, cep telefonları, tabletleri veya bilgisayarları üzerinden kanald.com.tr adresine girerek konağı detaylı biçimde gezebiliyor. Yakınlaştırma özellikleri, mekâna dair bilgilendirici içerikler ve özgün sahne entegrasyonlarıyla zenginleşen deneyim, izleyicileri Uzak Şehir'in dünyasına her zamankinden daha fazla yaklaştırıyor. Kısacası Albora Konağı artık yalnızca bir dizi mekânı değil, dijital dünyada yaşayan ve keşfedilmeyi bekleyen bir deneyim merkezi haline geliyor.

HER PAZARTESİ KANAL D'DE

Üçüncü sezonuyla ekran yolculuğunu sürdüren AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle pazartesi akşamları saat 20.00 Kanal D'de izleyicisiyle buluşuyor.