ESKİ Devlet Bakanı, Emniyet Genel Müdürü ve Olağanüstü Hal (OHAL) Bölge Valisi Ünal Erkan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sonsöz Gazetesi’nden M. Umut Karakülah’ın haberine göre; Kamuoyunda “Süper Vali” olarak tanınan Erkan, uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Uzun süredir hastanede yoğun bakımda tedavi gören Erkan’ın, bir süre bilinci açılarak ailesiyle zaman geçirdiği, ancak ertesi gün sağlık durumunun yeniden ağırlaştığı öğrenildi. Erkan, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ÜNAL ERKAN KİMDİR?

Erkan, 1942 yılında Erzurum’da doğdu. Polis Akademisinden mezun olan Erkan, Emniyet Genel Müdürlüğünde komiser muavini olarak göreve başladı. Emniyet teşkilatının çeşitli birimlerinde görev yapan Erkan, 1980’de Ankara Emniyet Müdürlüğüne, 1984-1988 yıllarında İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atandı. 1988’de Edirne Valisi olan Erkan, 1991’de Emniyet Genel Müdürlüğüne, 1992 yılı başında ise Olağanüstü Hal Bölge Valiliğine atandı.

Kasım 1995’te milletvekili seçimlerine katılmak amacıyla görevinden ayrılan Erkan, 24 Aralık 1995’te yapılan genel seçimlerde Doğru Yol Partisinden (DYP) Ankara milletvekili seçilerek, TBMM’nin 20. Dönemi’nde görev aldı.

Erkan, seçimlerin ardından Mesut Yılmaz tarafından kurulan 53. Hükümette Devlet Bakanı olarak görev yaptı. Daha sonraki yıllarda DYP’den ayrılarak Milliyetçi Hareket Partisine (MHP) katılan Erkan, burada Genel Başkan Başdanışmanlığı ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliği görevlerinde bulundu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Cenazesi 30 Ekim 2026 Cuma günü (yarın) öğle namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki camiinden kaldırılarak Gölbaşı Mezarlığı’na defnedilecek.