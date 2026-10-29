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Soruşturma kapsamında ekiplerin araştırmasında, fabrikada çalışan S.K., S.B. ve G.G. isimli şüphelilerin fabrika sahasındaki konteynerde uyuşturucu tuttuğu tespit edildi. Konteynerde gerçekleştirilen adli aramada, 810 gram kubar esrar ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Subaşı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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