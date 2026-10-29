İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir ilçesinde sahte temizlik ile kişisel bakım ürünleri imal edildiği tespit edilen adreslere yönelik operasyon düzenledi. Bir iş yeri ve depoda yapılan aramalarda 750 kilogram toz deterjan, bin 508 litre sıvı temizlik ürünü ve yumuşatıcı, 2 bin litre saç bakım ürünü, 10 bin 300 boş ürün şişesi, 20 bin ürün etiketi, 8 rulo etiket ile yaklaşık 2 ton 370 kilogram kimyasal ham madde ele geçirildi.

İŞ YERİ VE DEPO MÜHÜRLENDİ

Piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan sahte ürünler, ambalajlar, etiketler ve imalat ekipmanlarına el konuldu. İmalathane olarak kullanılan iş yeri ile depo zabıta ve emniyet ekipleri tarafından mühürlenirken, yakalanan 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.