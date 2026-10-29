Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasını taşıyan 12 Haziran 1929 tarihli kararname, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda planlanan elektrikli tramvay hatlarına ilişkin tarihi bir belge olarak gündeme geldi.

Belgede, Üsküdar ve Kadıköy’ün yanı sıra Beykoz ve Anadolu Feneri’ne kadar uzanacak elektrikli tramvay hatlarının inşası ve işletilmesine ilişkin sözleşme ve şartnamenin onaylandığı görülüyor.

İstanbul Şehremaneti tarafından hazırlanan ve Nafia Vekâletinin tezkereyle sunduğu sözleşmenin tasdik edildiğini belirten kararnamede, Atatürk’ün imzası da yer alıyor.

1929 yılında hazırlanan proje, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda toplu ulaşım ağını genişletmeye yönelik planları gözler önüne seriyor. Dönemin ulaşım vizyonunu yansıtan belge, Cumhuriyet’in ilk yıllarında İstanbul için öngörülen altyapı çalışmalarına da ışık tutuyor.